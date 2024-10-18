Подготовлен видеоролик, посвященный погибшим в Первой и Второй Карабахских войнах журналистам

В рамках проекта "Шехид имза" (Şəhid imza) подготовлен видеоролик, посвященный памяти погибших в Первой и Второй Карабахских войнах журналистов.
Как сообщает Report, проект реализован Общественным объединением "Поддержка развития журналистского мастерства".
В ролике впервые представлен полный список погибших представителей СМИ, который до сих пор не публиковался ни на одном медиаресурсе. В списке упоминаются имена 16 журналистов.
Главным героем ролика, снятого в жанре монолога, является 8-летний Тогрул, сын погибшего журналиста Магеррама Ибрагимова.
Отметим, что реализация проекта "Шехид имза" началась 1 июля при финансовой поддержке Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджана.