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Подготовлен видеоролик, посвященный погибшим в Первой и Второй Карабахских войнах журналистам

Подготовлен видеоролик, посвященный погибшим в Первой и Второй Карабахских войнах журналистам В рамках проекта "Шехид имза" (Şəhid imza) подготовлен видеоролик, посвященный памяти погибших в Первой и Второй Карабахских войнах журналистов.
Карабах
18 октября 2024 г. 16:50
Подготовлен видеоролик, посвященный погибшим в Первой и Второй Карабахских войнах журналистам

В рамках проекта "Шехид имза" (Şəhid imza) подготовлен видеоролик, посвященный памяти погибших в Первой и Второй Карабахских войнах журналистов.

Как сообщает Report, проект реализован Общественным объединением "Поддержка развития журналистского мастерства".

В ролике впервые представлен полный список погибших представителей СМИ, который до сих пор не публиковался ни на одном медиаресурсе. В списке упоминаются имена 16 журналистов.

Главным героем ролика, снятого в жанре монолога, является 8-летний Тогрул, сын погибшего журналиста Магеррама Ибрагимова.

Отметим, что реализация проекта "Шехид имза" началась 1 июля при финансовой поддержке Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Birinci və İkinci Qarabağ müharibələrində həlak olan jurnalistlərə həsr olunan videoçarx hazırlanıb

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