Подготовлен видеоролик, посвященный погибшим в Первой и Второй Карабахских войнах журналистам

Подготовлен видеоролик, посвященный погибшим в Первой и Второй Карабахских войнах журналистам

В рамках проекта "Шехид имза" (Şəhid imza) подготовлен видеоролик, посвященный памяти погибших в Первой и Второй Карабахских войнах журналистов.

https://static.report.az/photo/58a113b3-24ff-322b-bbb9-fac350b6a347.jpg https://static.report.az/photo/58a113b3-24ff-322b-bbb9-fac350b6a347.jpg

В рамках проекта "Шехид имза" (Şəhid imza) подготовлен видеоролик, посвященный памяти погибших в Первой и Второй Карабахских войнах журналистов. Как сообщает Report, проект реализован Общественным объединением "Поддержка развития журналистского мастерства". В ролике впервые представлен полный список погибших представителей СМИ, который до сих пор не публиковался ни на одном медиаресурсе. В списке упоминаются имена 16 журналистов. Главным героем ролика, снятого в жанре монолога, является 8-летний Тогрул, сын погибшего журналиста Магеррама Ибрагимова. Отметим, что реализация проекта "Шехид имза" началась 1 июля при финансовой поддержке Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджана. Подпишитесь на наш Telegram канал