О нас

По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали автомобили МККК

По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали автомобили МККК 11:30
Карабах
22 марта 2023 г. 12:15
По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали автомобили МККК

На дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для беспрепятственного проезда двух автомобилей, принадлежащих Международному комитету Красного Креста (МККК).

Как сообщает освещающий акцию сотрудник Report, легковые автомобили проехали из Ханкенди в направлении Лачына.

Участники акции протеста не препятствуют движению транспорта, используемого в гуманитарных целях.

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается уже 101 день.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента делегация специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Минэкономики и Закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещен РМК, и возникших в результате этого экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоXankəndi-Laçın yolunda BQXK-nın avtomobilləri maneəsiz hərəkət ediblər 

Самое читаемое

Политолог: Во Франции с ненавистью относятся к мусульманам и к тем, кто критикует исламофобию
Политолог: Во Франции с ненавистью относятся к мусульманам и к тем, кто критикует исламофобию
15 марта 2023 г. 13:29
Акар: Турция обсуждает с США тему упавшего беспилотника в Черном море
Акар: Турция обсуждает с США тему упавшего беспилотника в Черном море
15 марта 2023 г. 16:12
Мамед Аббасбейли: Утверждение Кодекса конкуренции находится на завершающей стадии
Мамед Аббасбейли: Утверждение Кодекса конкуренции находится на завершающей стадии
16 марта 2023 г. 13:08
ПРООН: Азербайджан продемонстрировал приверженность достижению ЦУР
ПРООН: Азербайджан продемонстрировал приверженность достижению ЦУР
16 марта 2023 г. 17:02
В США заявили о намерении продолжать разведывательные полеты над Черным морем
В США заявили о намерении продолжать разведывательные полеты над Черным морем
16 марта 2023 г. 23:54
В Азербайджане 128 наименований незарегистрированных лекарственных средств изъяли из продажи
В Азербайджане 128 наименований незарегистрированных лекарственных средств изъяли из продажи
17 марта 2023 г. 11:00
Милли Меджлис поздравил Ильхама Алиева и Мехрибан Алиеву с праздником Новруз
Милли Меджлис поздравил Ильхама Алиева и Мехрибан Алиеву с праздником Новруз
17 марта 2023 г. 17:44
Президент встретился и побеседовал с жителями села Талыш
Президент встретился и побеседовал с жителями села Талыш
18 марта 2023 г. 13:19
Айхан Гаджизаде: Армения должна ответить на призыв Общины Западного Азербайджана к диалогу
Айхан Гаджизаде: Армения должна ответить на призыв Общины Западного Азербайджана к диалогу
19 марта 2023 г. 17:48
IT-системы Ferrari подверглись хакерской атаке
IT-системы Ferrari подверглись хакерской атаке
21 марта 2023 г. 05:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi