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По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали еще три автомобиля РМК

По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали еще три автомобиля РМК На дороге Ханкенди-Лачын, где проходит акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана, в очередной раз созданы условия для беспрепятственного проезда трех автомобилей российс
Карабах
11 января 2023 г. 00:54
По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали еще три автомобиля РМК

На дороге Ханкенди-Лачын, где проходит акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана, в очередной раз созданы условия для беспрепятственного проезда трех автомобилей российского миротворческого контингента(РМК).

Как передает сотрудник Report с места событий, транспортные средства продолжили движение из Лачына в направлении Ханкенди.

Это еще раз доказывает, что участники акции не препятствуют движению транспортных средств, используемых в гуманитарных целях.

Напомним, что в течение прошедшего дня по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 23 автомобилей, принадлежащих российским миротворцам и МККК.

Отметим, что акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын продолжается уже 30-й день.

Экоактивисты, представители НПО, не создавая помех движению в обоих направлениях, демонстрируют плакаты и скандируют лозунги на азербайджанском, русском и английском языках. Они требуют положить конец экологическому террору в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXankəndi-Laçın yolunda sülhməramlıların daha 3 avtomobili maneəsiz hərəkət edib 

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