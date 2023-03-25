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По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали автомобили российских миротворцев

По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали автомобили российских миротворцев На дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для беспрепятственного проезда еще четырех автомобилей российских миротворцев.
Карабах
25 марта 2023 г. 10:22
По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали автомобили российских миротворцев

На дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для беспрепятственного проезда еще двух автомобилей российских миротворцев.

Как сообщает освещающий акцию сотрудник Report, транспортные средства проехали из Ханкенди в направлении Лачына.

Сегодня по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 6 автомобилей российских миротворцев.

10:04

На дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для беспрепятственного проезда еще четырех автомобилей российских миротворцев.

Как сообщает освещающий акцию сотрудник Report, грузовые автомобили проехали из Ханкенди в направлении Лачына.

Участники акции не препятствуют движению автомобилей, используемых в гуманитарных целях.

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын продолжается уже 104-й день.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Минэкономики и Закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

12 декабря 2022 года азербайджанские экоактивисты, волонтеры и представители гражданского общества начали мирную акцию протеста с требованием положить конец экологическому терроризму, остановить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXankəndi-Laçın yolunda sülhməramlıların avtomobilləri maneəsiz keçib - YENİLƏNİB 

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