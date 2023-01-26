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Сегодня по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали четыре автомобиля миротворцев

Сегодня по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали четыре автомобиля миротворцев На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для беспрепятственного проезда еще двух автомобилей российских миротворцев.
Карабах
26 января 2023 г. 10:25
Сегодня по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали четыре автомобиля миротворцев

На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для беспрепятственного проезда еще двух автомобилей российских миротворцев.

Как сообщает находящийся на месте событий сотрудник Report, один бронеавтомобиль и один грузовой автомобиль проехали из Ханкенди в направлении Лачына.

Участники акции протеста не препятствуют движению транспорта, используемого в гуманитарных целях.

Сегодня по дороге Ханкенди-Лачын проехали четыре автомобиля, принадлежащих российским миротворцам.

10:02

На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для беспрепятственного проезда еще двух автомобилей российских миротворцев.

Как сообщает находящийся на месте событий сотрудник Report, два грузовых автомобиля проехали из Ханкенди в направлении Лачына.

Участники акции протеста не препятствуют движению транспорта, используемого в гуманитарных целях.

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын гражданских активистов против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе продолжается уже 46-й день.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Минэкономики и Закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

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Версия на английском языке ФотоFour peacekeepers' vehicles pass freely on Khankandi-Lachin road - UPDATED
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