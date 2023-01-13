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По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехал еще один автомобиль миротворцев

По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехал еще один автомобиль миротворцев На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для проезда еще 4 автомобилей российских миротворцев.
Карабах
13 января 2023 г. 10:46
По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехал еще один автомобиль миротворцев

На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для проезда еще одного автомобиля российских миротворцев.

Как сообщает находящийся на месте событий сотрудник Report, транспортное средство проехало из Ханкенди в направлении Лачына.

Участники акции протеста не препятствуют движению автомобилей, используемых в гуманитарных целях.

В течение дня по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 5 автомобилей, принадлежащих российским миротворцам.

10:17

На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для проезда еще 4 автомобилей российских миротворцев.

Как сообщает находящийся на месте событий сотрудник Report, грузовики проехали из Ханкенди в направлении Лачына.

Участники акции протеста не препятствуют движению автомобилей, используемых в гуманитарных целях.

В течение вчерашнего дня по дороге Ханкенди-Лачын в обоих направлениях беспрепятственно проехали 39 автомобилей, принадлежащих российским миротворцам и Международному Комитету Красного Креста.

Напомним, что акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе продолжается уже 33-й день.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

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