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По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 35 автомобилей российских миротворцев

По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 35 автомобилей российских миротворцев На дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для беспрепятственного проезда еще четырех автомобилей российских миротворцев.
Карабах
15 марта 2023 г. 11:44
По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 35 автомобилей российских миротворцев

На дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для беспрепятственного проезда еще 30 автомобилей российских миротворцев.

Как сообщает освещающий акцию сотрудник Report, 28 грузовых и 2 легковых автомобилей проехали из Ханкенди в направлении Лачына.

Участники акции протеста не препятствуют движению автомобилей, используемых в гуманитарных целях.

Сегодня по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 35 автомобилей российских миротворцев.

10:27

На дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для беспрепятственного проезда еще четырех автомобилей российских миротворцев.

Как сообщает освещающий акцию сотрудник Report, грузовые автомобили проехали из Ханкенди в направлении Лачына.

Участники акции протеста не препятствуют движению автомобилей, используемых в гуманитарных целях.

Сегодня по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали пять автомобилей российских миротворцев.

10:07

На дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для беспрепятственного проезда автомобиля российских миротворцев.

Как сообщает освещающий акцию сотрудник Report, грузовой автомобиль проехал из Лачына в направлении Ханкенди.

Участники акции протеста не препятствуют движению автомобилей, используемых в гуманитарных целях.

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе продолжается уже 94 дня.

Напомним, что в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Минэкономики и Закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

12 декабря 2022 года азербайджанские экоактивисты, волонтеры и представители гражданского общества начали мирную акцию протеста с требованием положить конец экологическому терроризму, остановить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün Xankəndi-Laçın yolunda sülhməramlıların 35 avtomobili maneəsiz keçib - YENİLƏNİB-2

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