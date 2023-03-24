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По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали автомобили российских миротворцев

По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали автомобили российских миротворцев На дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для беспрепятственного проезда еще двух автомобилей российских миротворцев
Карабах
24 марта 2023 г. 10:15
По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали автомобили российских миротворцев

На дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для беспрепятственного проезда еще двух автомобилей российских миротворцев.

Как сообщает освещающий акцию сотрудник Report, один грузовой автомобиль проехал из Лачына в направлении Ханкенди, и один легковой автомобиль - в обратном направлении.

Участники акции не препятствуют движению автомобилей, используемых в гуманитарных целях.

Сегодня по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали четыре автомобиля российских миротворцев.

09:52

На дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для беспрепятственного проезда еще двух автомобилей российских миротворцев.

Как сообщает освещающий акцию сотрудник Report, один грузовой и один автомобиль медиа проехали из Ханкенди в направлении Лачына.

Участники акции не препятствуют движению автомобилей, используемых в гуманитарных целях.

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын продолжается уже 103-й день.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Минэкономики и Закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

12 декабря 2022 года азербайджанские экоактивисты, волонтеры и представители гражданского общества начали мирную акцию протеста с требованием положить конец экологическому терроризму, остановить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых.

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Версия на английском языке Cars of Russian peacekeepers move freely along Khankandi-Lachin road
Версия на азербайджанском языке Xankəndi-Laçın yolunda sülhməramlıların avtomobilləri maneəsiz keçib - YENİLƏNİB 

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