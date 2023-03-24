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По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали автомобили МККК

По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали автомобили МККК На дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для беспрепятственного проезда еще восьми автомобилей, принадлежащих Международному комитету Красного Креста (МККК).
Карабах
24 марта 2023 г. 09:31
По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали автомобили МККК

На дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для беспрепятственного проезда еще восьми автомобилей, принадлежащих Международному комитету Красного Креста (МККК).

Как сообщает освещающий акцию сотрудник Report, один грузовой и семь легковых автомобилей проехали из Ханкенди в направлении Лачына.

Участники акции протеста не препятствуют движению транспорта, используемого в гуманитарных целях.

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается уже 103-й день.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента делегация специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Минэкономики и Закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещен РМК, и возникших в результате этого экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

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Версия на азербайджанском языке Xankəndi-Laçın yolunda BQXK-nın avtomobilləri maneəsiz hərəkət ediblər 

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