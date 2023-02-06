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По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехал грузовик российских миротворцев

По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехал грузовик российских миротворцев По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехал еще один автомобиль российских миротворцев.
Карабах
6 февраля 2023 г. 09:56
По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехал грузовик российских миротворцев

По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехал еще один автомобиль российских миротворцев.

Как сообщает сотрудник Report с места проведения акции, грузовой автомобиль беспрепятственно проехал из Ханкенди в направлении Лачына.

Участники акции протеста не препятствуют движению транспорта, используемого в гуманитарных целях.

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын гражданских активистов против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе продолжается уже 57-й день.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Минэкономики и Закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXankəndi-Laçın yolunda sülhməramlıların 3 avtomobili maneəsiz keçib - YENİLƏNİB 

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