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По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали автомобили МККК

По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали автомобили МККК 09:52
Карабах
21 марта 2023 г. 10:05
По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали автомобили МККК

На дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для беспрепятственного проезда 10 автомобилей, принадлежащих Международному комитету Красного Креста (МККК).

Как сообщает освещающий акцию сотрудник Report, 5 легковых и 5 грузовых автомобилей проехали из Ханкенди в направлении Лачына.

Участники акции протеста не препятствуют движению транспорта, используемого в гуманитарных целях.

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается уже 100 дней.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента делегация специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Минэкономики и Закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещен РМК, и возникших в результате этого экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

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Версия на английском языке ФотоICRC vehicles freely use Khankandi-Lachin road 
Версия на азербайджанском языке ФотоXankəndi-Laçın yolunda BQXK-nın avtomobilləri maneəsiz hərəkət ediblər 

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