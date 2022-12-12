Азербайджанский писатель: Российские миротворцы служат интересам сепаратистов

К сожалению, сегодня мы видим, что российские миротворцы вместо того, чтобы выполнять свои функции, служат интересам марионеточного сепаратистского режима.

К сожалению, сегодня мы видим, что российские миротворцы вместо того, чтобы выполнять свои функции, служат интересам марионеточного сепаратистского режима.

Об этом Report заявил писатель Ган Туралы (Джафаров), принимающий участие в акции протеста против экологического террора на территории временного размещения РМК в Карабахском экономическом районе.

"Несмотря на то, что эти земли являются территорией Азербайджана, нам не позволяют применять здесь юрисдикцию страны. И подобная ситуация сложилась из-за бездеятельности российских миротворцев. И мы, будучи активистами, выражаем протест против этого и требуем обеспечения интересов азербайджанского народа и государства", - сказал он.

Писатель напомнил слова президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что проживающие в Карабахском регионе армяне – равноправные граждане Азербайджана. "Мы должны выстроить форму диалога с ними. В этом вопросе как азербайджанская, так и армянская стороны выражают готовность к диалогу. Однако третьи силы всячески этому препятствуют", - подчеркнул Ган Туралы.