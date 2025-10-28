Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Переселившимся в село Бадара жителям вручены ключи от квартир

    Карабах
    • 28 октября, 2025
    • 15:50
    Переселившимся в село Бадара жителям вручены ключи от квартир

    Сегодня очередная группа переселенцев прибыла в село Бадара Ходжалинского района.

    Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, на данном этапе в село вернулись 17 семей в составе 62 человек.

    На церемонии вручения ключей от новых квартир заместитель спецпредставителя президента в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Сабухи Гахраманов отметил, что как и в других освобожденных от оккупации населенных пунктах, в селе Бадара ведутся масштабные строительно-восстановительные работы.

    По его словам, наряду с восстановлением инфраструктуры, принимаются меры по обеспечению занятости населения: "Вопрос занятости всех переселенцев находится в центре внимания. Для этого планомерно осуществляются работы по различным направлениям".

    Напомним, что на предыдущем этапе в село Бадара были переселены 14 семей (55 человек). Таким образом, количество семей, вернувшихся в село, достигло 31 - 117 человек.

    село Бадара вручение ключей Сабухи Гахраманов
    Xocalının Badara kəndində  mənzillərin açarları təqdim edilib

