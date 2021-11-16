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Эксперт: России следует должным образом отреагировать на провокации Армении

Эксперт: России следует должным образом отреагировать на провокации Армении Провокации на армяно-азербайджанской границе направлены на дестабилизацию ситуации в регионе.
Карабах
16 ноября 2021 г. 15:12
Эксперт: России следует должным образом отреагировать на провокации Армении

Провокации на армяно-азербайджанской границе направлены на дестабилизацию ситуации в регионе.

Об этом российскому бюро Report заявил доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета (РЭУ) имени Плеханова, член экспертного совета "Офицеры России" Александр Перенджиев.

"Все провокации на армяно-азербайджанской границе направлены на то, чтобы дестабилизировать ситуацию. Армения пытается столкнуть лбами российских миротворцев с азербайджанскими военнослужащими. Данная провокация направлена явно против российских миротворцев", - считает Перенджиев.

Эксперт выразил обеспокоенность, отмечая, что это не первый случай провокации с армянской стороны: "Считаю, что надо провести тщательное расследование. Нужно работать на упреждение провокаций".

По мнению Перенджиева, российской стороне необходимо должным образом отреагировать на ситуацию, сложившуюся на границе Азербайджана и Армении, чтобы были приняты профилактические меры по недопущению подобного в будущем: "Я уверен, что эти случаи не остановят процесс мирного урегулирования и стабилизации обстановки в Карабахе".

Cегодня подразделения армянских вооруженных сил совершили широкомасштабную провокацию на Кяльбаджарском и Лачынском участках государственной границы, в результате ранения получили двое азербайджанских военнослужащих.

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Версия на азербайджанском языке Ekspert: "Rusiya Ermənistanın təxribatlarına lazımınca cavab verməlidir"

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