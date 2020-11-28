Переданы тела погибших, подорвавшихся на мине в Физули

Национальное агентство по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA), сегодня в 15:10 получило информацию о взрыве мины в освобожденном от оккупантов села Ашагы Сеидахмедли Физулинского района.

Национальное агентство по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA), сегодня в 15:10 получило информацию о взрыве мины в освобожденном от оккупантов села Ашагы Сеидахмедли Физулинского района.

Как сообщили Report в ANAMA, в этот район сразу же была направлена ​​поисково-спасательная группа в составе специалистов Агентства. Тела Ш.Гаджиева, Ф.Гаджиева, З.Адильзаде и З.Гусейнова были вывезены с территории и переданы в соответствующие органы.

В ходе расследования, проведенного специалистами агентства, выяснилось, что автомобиль Toyota с государственным номером 90-BL-558 подорвался на двух противотанковых минах:

"Агентство повторяет, что въезд гражданских лиц в освобожденные районы, которые не были очищены от мин и неразорвавшихся боеприпасов, строго запрещен по соображениям безопасности".