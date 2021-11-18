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Пашинян назвал предложения по делимитации границ с Азербайджаном приемлемыми

Пашинян назвал предложения по делимитации границ с Азербайджаном приемлемыми Предложения министерства обороны России по началу подготовительного этапа демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы приемлемы для Еревана. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сегодня на заседании правительства заявил премьер-мини
Карабах
18 ноября 2021 г. 11:45
Пашинян назвал предложения по делимитации границ с Азербайджаном приемлемыми

Предложения министерства обороны России по началу подготовительного этапа демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы приемлемы для Еревана. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сегодня на заседании правительства заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"С мая Россия внесла три предложения по демаркации и делимитации границ Армении и Азербайджана. Все три предложения были приемлемы для нас. После моего вчерашнего заявления Минобороны РФ внесло предложения по подготовительному этапу демаркации и делимитации. Хочу еще раз подтвердить, что эти предложения для нас приемлемы", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Paşinyan: "Sərhədlərin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı Rusiyanın təkliflərini qəbul edirik"

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