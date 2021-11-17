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Пашинян: Ереван готов заключить мирный договор с Баку

Пашинян: Ереван готов заключить мирный договор с Баку "Ереван предлагал и предлагает Баку заключить мирный договор".
Карабах
17 ноября 2021 г. 18:25
Пашинян: Ереван готов заключить мирный договор с Баку
Никол Пашинян

"Ереван предлагал и предлагает Баку заключить мирный договор".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте.

"Мы предлагали и предлагаем Азербайджану заключить мирное соглашение и заявляли, что всей целью деятельности Минской группы ОБСЕ является заключение мирного договора", - отметил Пашинян.

"Когда мы говорим о возобновлении полноценного переговорного процесса, и вовлечены в этот процесс, значит нашей целью является подписание мирного договора", - добавил премьер-министр Армении.

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Версия на азербайджанском языке Nikol Paşinyan: "Azərbaycanla sülh sazişi imzalamağa hazırıq"
Версия на английском языке Pashinyan: Yerevan ready to conclude a peace treaty with Baku

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