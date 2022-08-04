Пашинян: Деятельность российских миротворцев вызывает вопросы

Последние события в Карабахе вызывают вопросы по деятельности российских миротворцев, временно дислоцированных на территории Азербайджана.

Последние события в Карабахе вызывают вопросы по деятельности российских миротворцев, временно дислоцированных на территории Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил сегодня на заседании правительства Армении премьер-министр Никол Пашинян.

"Как вы знаете, ситуация в последние дни крайне обострилась. В результате боев двое военнослужащих погибли, еще 19 получили ранения", - заявил он.

Он также заявил, что военные из Армении не служат в Карабахе, добавив, что Ереван привержен установлению мира в регионе согласно трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года

По словам Пашиняна, Армения готова обеспечить связь между западной частью Азербайджана и Нахчываном.

Отметим, что речь идет о Зангезурском коридоре, который должен обеспечить как сухопутную связь с Нахчываном через территорию Армении, так и позволит последней выйти на более широкие региональные рынки. Выполнение этого пункта трехстороннего заявления будет способствовать разблокированию коммуникаций в регионе.