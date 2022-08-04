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Пашинян: Деятельность российских миротворцев вызывает вопросы

Пашинян: Деятельность российских миротворцев вызывает вопросы Последние события в Карабахе вызывают вопросы по деятельности российских миротворцев, временно дислоцированных на территории Азербайджана.
Карабах
4 августа 2022 г. 12:18
Пашинян: Деятельность российских миротворцев вызывает вопросы
Никол Пашинян

Последние события в Карабахе вызывают вопросы по деятельности российских миротворцев, временно дислоцированных на территории Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил сегодня на заседании правительства Армении премьер-министр Никол Пашинян.

"Как вы знаете, ситуация в последние дни крайне обострилась. В результате боев двое военнослужащих погибли, еще 19 получили ранения", - заявил он.

Он также заявил, что военные из Армении не служат в Карабахе, добавив, что Ереван привержен установлению мира в регионе согласно трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года

По словам Пашиняна, Армения готова обеспечить связь между западной частью Азербайджана и Нахчываном.

Отметим, что речь идет о Зангезурском коридоре, который должен обеспечить как сухопутную связь с Нахчываном через территорию Армении, так и позволит последней выйти на более широкие региональные рынки. Выполнение этого пункта трехстороннего заявления будет способствовать разблокированию коммуникаций в регионе.

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Версия на английском языке Pashinyan: Activities of Russian peacekeepers raise questions
Версия на азербайджанском языке Nikol Paşinyan: "Rusiya sülhməramlılarının fəaliyyəti suallar doğurur"

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