Открытие Центра детского творчества, который Казахстан строит в Физули, запланировано на декабрь

Строительство Центра развития детского творчества имени Курмангазы в Физули продолжается, работы по строительству выполнены на 60%.

Строительство Центра развития детского творчества имени Курмангазы в Физули продолжается, работы по строительству выполнены на 60%.

Об этом Report в Астане заявил заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко.

"Открытие запланировано на декабрь этого года. Этот центр будет фокусироваться на таких направлениях подготовки детей, как вокал, игра на музыкальных инструментах, робототехника, 3D моделирование, веб-дизайн, фото и видеосъемка. Кроме того, там будет проходить обучение ремеслам, таким как ковроткачество, гончарное дело и другие",- сказал замминистра.

Р. Василенко добавил, что как ранее заявлял президент Казахстана Касым Жомарт Токаев, этот центр станет подарком казахского народа азербайджанскому.

Церемония закладки фундамента Центра развития детского творчества имени Курмангазы, который будет построен за счет Казахстана, состоялась в освобожденном от оккупации городе Физули в марте этого года.

По проекту школа искусств будет располагаться на территории площадью 1,5 га. Площадь застройки Центра составит 2 708 квадратных метров, в двухэтажном корпусе на 300 мест в каждом будут созданы необходимые условия для обучения 600 учащихся посменно.

Создание Центра развития детского творчества призвано способствовать дальнейшему укреплению двусторонних отношений между Азербайджаном и Казахстаном, становлению творческой молодежи и развитию художественного образования в регионе.