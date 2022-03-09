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Отчет: Предотвращена эксплуатация природных ресурсов на контролируемой миротворцами территории

Отчет: Предотвращена эксплуатация природных ресурсов на контролируемой миротворцами территории В течение 2021 года на территориях Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, были проведены мероприятия, направленные на предотвращение незаконной деятельности, в частности, эксплуатации природных ресурсов, строительства об
Карабах
9 марта 2022 г. 15:18
Отчет: Предотвращена эксплуатация природных ресурсов на контролируемой миротворцами территории

В течение 2021 года на территориях Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, были проведены мероприятия, направленные на предотвращение незаконной деятельности, в частности, эксплуатации природных ресурсов, строительства объектов инфраструктуры и социальных объектов, а также незаконное посещений этих территорий, и были достигнуты соответствующие результаты.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете о деятельности Кабинета министров в 2021 году.

Для предотвращения незаконных телекоммуникационных услуг на этой территории национальный план нумерации, обновленный в соответствии с официально стандартизированными названиями административно-территориальных единиц Азербайджана, был представлен Международному союзу электросвязи (МСЭ) и утвержден, затем опубликован в очередном бюллетене МСЭ и размещен на интернет-странице.

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Версия на английском языке Report: Exploitation of natural resources in area controlled by peacekeepers prevented
Версия на азербайджанском языке Hesabat: "Sülhməramlıların nəzarət etdiyi ərazidə təbii sərvətlərin istismarının qarşısı alınıb"

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