Отчет: Предотвращена эксплуатация природных ресурсов на контролируемой миротворцами территории

В течение 2021 года на территориях Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, были проведены мероприятия, направленные на предотвращение незаконной деятельности, в частности, эксплуатации природных ресурсов, строительства об

В течение 2021 года на территориях Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, были проведены мероприятия, направленные на предотвращение незаконной деятельности, в частности, эксплуатации природных ресурсов, строительства объектов инфраструктуры и социальных объектов, а также незаконное посещений этих территорий, и были достигнуты соответствующие результаты.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете о деятельности Кабинета министров в 2021 году.

Для предотвращения незаконных телекоммуникационных услуг на этой территории национальный план нумерации, обновленный в соответствии с официально стандартизированными названиями административно-территориальных единиц Азербайджана, был представлен Международному союзу электросвязи (МСЭ) и утвержден, затем опубликован в очередном бюллетене МСЭ и размещен на интернет-странице.