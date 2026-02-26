Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Особенности Мемориала жертвам Ходжалинского геноцида в городе Ходжалы

    Карабах
    26 февраля, 2026
    • 17:25
    Особенности Мемориала жертвам Ходжалинского геноцида в городе Ходжалы

    26 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи приняли участие в открытии в городе Ходжалы Мемориала жертвам Ходжалинского геноцида.

    Как сообщает Report, Мемориал жертвам Ходжалинского геноцида был создан в соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева, подписанным в феврале 2025 года, с целью увековечения памяти жертв Ходжалинской трагедии, доведения исторических реалий до будущих поколений и сохранения национальной памяти.

    Проект реализован на основе концепции, разработанной Фондом Гейдара Алиева.

    Монолит, окружающий мемориал с четырех сторон, выполнен в форме символических рук, пытающихся защитить жителей Ходжалы от геноцида.

    В знак уважения к памяти жертв Ходжалинского геноцида во дворе Мемориала высажены миндальные деревья, цветущие в конце зимы и являющиеся вестниками весны. На протяжении всех этих лет цветок миндаля был также символом кампании "Справедливость к Ходжалы!" - и это не случайно. Цветок миндаля символизирует стремление к обеспечению справедливости в отношении геноцида, учиненного в Ходжалы в феврале 1992 года.

    Мемориал состоит из четырех разделов. В первых двух разделах создан экспозиционный зал, увековечивающий память жертв Ходжалинского геноцида.

    Экспозиция встречает посетителей инсталляцией "Лицо трагедии". Ее авторами являются Рашад Алекберов и Азер Рустамов Инсталляция воссоздает образы жертв геноцида, произошедшего в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года, – убитых мирных жителей, разрушенные семьи.

    Фигурки голубей, парящих под потолком Мемориала, являются знаком уважения к памяти невинных жителей Ходжалы, погибших во время трагедии, и символизируют стремление Ходжалы к миру для всей планеты.

    В экспозиции, посвященной Ходжалинскому геноциду - одному из самых ужасающих преступлений против человечества XX века, - на основе документов, карт и фактов представлены исторические корни армяно-азербайджанского конфликта, оккупационная политика и последствия армянского терроризма на азербайджанских землях. Здесь в экспозициях под названиями "Ходжалы – следы древней цивилизации", "Ходжалинский геноцид – преступление против человечества", "Не забывай Ходжалы!" представлены материалы об истории Ходжалы, географии оккупации, хронологии конфликта, нарушениях норм международного права, а также сведения о Ходжалинском геноциде как одном из самых кровавых преступлений против человечества и политико-правовой оценке этого геноцида, данной Великим лидером Гейдаром Алиевым.

    В макете Ходжалы, представленном в экспозиционном зале, информация об ужасах трагического дня подается в интерактивной форме.

    С помощью представленной во втором экспозиционном зале инсталляции Сархана Гаджиева "Дома, погрузившиеся в тишину в одну ночь", а также видеоматериалов, подготовленных с использованием искусственного интеллекта, повествуется о судьбе восьми семей, полностью уничтоженных во время трагедии, о жизнях и мечтах, оборвавшихся в одну ночь в результате преступления против человечности, о детском смехе, навсегда погрузившиеся в тишину.

    В экспозиционном зале отражены проводимая президентом Ильхамом Алиевым последовательная политика по международному признанию правды о Ходжалы, деятельность Фонда Гейдара Алиева под руководством его президента Мехрибан Алиевой, направленная на увековечение памяти жертв Ходжалинского геноцида и установление справедливости, издания и информационные материалы на разных языках, работа, проведенная в рамках международной кампании "Справедливость к Ходжалы!", инициированной вице-президентом Фонда Гейдара Алиева Лейлой Алиевой, и реализованные при ее активном участии мероприятия.

    Здесь также представлены макеты памятников, воздвигнутых в ряде стран в рамках международной кампании "Справедливость к Ходжалы!".

    Экспозиция завершается информацией о 44-дневной Отечественной войне и восстановлении государственного суверенитета, а также идеями "Великого возвращения" и "Разрушенный Ходжалы возродится".

    В следующем разделе Мемориала находится зал для проведения официальных мероприятий и церемоний почтения памяти.

