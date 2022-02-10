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Омбудсман обратилась к международной общественности в связи с резней в селах Малыбейли и Гушчулар

Омбудсман обратилась к международной общественности в связи с резней в селах Малыбейли и Гушчулар Уполномоченный по правам человека - Омбудсман Азербайджанской Республики обратилась к международной общественности в связи с 30-й годовщиной массовых убийств, совершенных армянами в селах Малыбейли и Гушчулар в Шуше.
Карабах
10 февраля 2022 г. 15:49
Омбудсман обратилась к международной общественности в связи с резней в селах Малыбейли и Гушчулар

Уполномоченный по правам человека - Омбудсман Азербайджанской Республики обратилась к международной общественности в связи с 30-й годовщиной массовых убийств, совершенных армянами в селах Малыбейли и Гушчулар в Шуше.

По информации Report, в заявлении говорится:

"На протяжении всей истории политика этнической чистки и геноцида, проводимая Арменией против азербайджанцев, оборачивалась массовой резней мирного населения.

Одной из жертв этой грязной политики, направленной против человечества и человечности, стали мирные азербайджанские семьи, проживавшие в селах Малыбейли и Гушчулар. 10-12 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования, совершив геноцид в селах Малыбейли, Ашагы Гушчулар и Юхары Гушчулар Шушинского района, вырезали около 50 мирных азербайджанцев, включая детей, женщин и пожилых, сожгли эти села дотла.
Окрыленные безнаказанностью, армянские вооруженные формирования не остановились на содеянном и продолжили свои грязные деяния, совершив резню мирного азербайджанского населения в Гарадаглы, Агдабане и один из самых чудовищных по своей жестокости преступлений - Ходжалинский геноцид.

Надеюсь, что члены армянских вооруженных формирований и военно-политическое руководство Армении в скором времени будут привлечены к международно-правовой ответственности".

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Версия на английском языке Ombudswoman appeals to int’l community over massacres in Karabakh villages
Версия на азербайджанском языке Ombudsman Malıbəyli və Quşçular kəndlərindəki qətliamlarla bağlı beynəlxalq ictimaiyyətə çağırış edib

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