Очередная группа переселенцев отправлена в город Джебраил

Очередная группа переселенцев отправлена в город Джебраил

В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева, в рамках Первой Государственной программы «Великое возвращение» в освобождённые от оккупации территории, из Гарадагского района города Баку в восстановленный город Джебраил был отправлен очередной караван переселенцев. В него вошли семьи, временно размещённые в общежитиях, санаториях и административных зданиях в различных регионах страны.

Как сообщает Report, на этом этапе в Джебраил переселены 53 семьи (198 человек).

Возвращающиеся в родной край жители Джебраила поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю государственную поддержку и заботу. Они также выразили признательность доблестной Азербайджанской армии, солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации, пожелали упокоения душ шехидов, отдавших жизнь на этом пути.

Отметим, что в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре проживает около 50 тыс. человек. К ним, наряду с переселенными туда бывшими вынужденными переселенцами, относятся лица, работающие над реализацией проектов в этом регионе, а также выполняющие служебные обязанности в местных подразделениях отдельных государственных структур, занятые в возобновивших работу учреждениях здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.