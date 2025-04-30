Очередная группа бывших вынужденных переселенцев выехала в село Сарыджалы Агдама

Очередная группа бывших вынужденных переселенцев выехала в село Сарыджалы Агдамского района.

Очередная группа бывших вынужденных переселенцев выехала в село Сарыджалы Агдамского района.

Как сообщает Report , на данном этапе в родные края возвращаются 35 семей (158 человек).

Из них 16 семей (82 человека) до этого временно проживали в Баку, 14 семей (52 человека) - в Агдаме, три семьи (12 человек) - в Евлахе, две семьи (12 человек) - в Агджабеди.

Таким образом, число вернувшихся в родное село жителей Сарыджалы достигло 767 человек (184 семьи).

Они ранее временно были расселены в общежитиях, санаториях, детских лагерях, недостроенных и административных зданиях. Но в результате блестящей победы азербайджанской армии в Отечественной войне под руководством президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева у бывших вынужденных переселенцев появилась возможность добровольно, безопасно и достойно вернуться на родину спустя 30 лет.

Жители выразили признательность главе государства и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, а также поблагодарили отважную азербайджанскую армию за освобождение наших земель от оккупации, пожелали упокоения душ шехидов, погибших во имя этой высокой цели.

Отметим, что в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре, включая бывших вынужденных переселенцев, проживает свыше 40 тысяч человек, в том числе работающие над реализацией проектов в этих регионах, сотрудники местных отделений различных государственных учреждений, работники возобновивших деятельность учреждений здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.