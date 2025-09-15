Ильхам Алиев Ассамблея Союза страховщиков Тюркского мира Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар
    Очередная группа бывших вынужденных переселенцев отправилась в город Кяльбаджар

    Карабах
    • 15 сентября, 2025
    • 06:10
    В соответствии с поручением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева продолжается "Великое возвращение" на освобожденные от оккупации территории.

    Как передает Report, в Кяльбаджар переселены семьи, которые ранее проживали в различных регионах страны, преимущественно во временных поселениях - общежитиях, санаториях и административных зданиях.

    На данном этапе в город переехали 32 семьи - 139 человек.

    Вернувшиеся на родную землю жители выразили признательность главе государства и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, а также поблагодарили отважную азербайджанскую армию за освобождение наших земель от оккупации, пожелали упокоения душ шехидов, погибших во имя этой высокой цели.

    Kəlbəcər şəhərinə növbəti köç karvanı yola salınıb

    Лента новостей