Очередная группа бывших вынужденных переселенцев отправилась в город Кяльбаджар

В соответствии с поручением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева продолжается "Великое возвращение" на освобожденные от оккупации территории.

Как передает Report, в Кяльбаджар переселены семьи, которые ранее проживали в различных регионах страны, преимущественно во временных поселениях - общежитиях, санаториях и административных зданиях.

На данном этапе в город переехали 32 семьи - 139 человек.

Вернувшиеся на родную землю жители выразили признательность главе государства и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, а также поблагодарили отважную азербайджанскую армию за освобождение наших земель от оккупации, пожелали упокоения душ шехидов, погибших во имя этой высокой цели.