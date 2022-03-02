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Оценочная миссия экспертов посетит освобожденные территории Азербайджана в марте

Оценочная миссия экспертов посетит освобожденные территории Азербайджана в марте Совместная миссия экспертов ООН, Всемирного банка и ЕС с 7 по 17 марта посетит освобожденные от оккупации территории Азербайджана с оценочной миссией .
Карабах
2 марта 2022 г. 12:21
Оценочная миссия экспертов посетит освобожденные территории Азербайджана в марте

Совместная миссия экспертов ООН, Всемирного банка и ЕС с 7 по 17 марта посетит освобожденные от оккупации территории Азербайджана с оценочной миссией .

Как сообщает Report, об этом резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева заявила журналистам.

По ее словам, помощь стране на постконфликтом этапе является одной из сфер сотрудничества ООН и Азербайджана.

В связи с этим "совместная миссия ООН, Всемирного банка и ЕС , состоящая из 10 экспертов с 7 по 17 марта совершат свой визит, чтобы оценить ситуацию на освобожденных территориях и увидеть, как лучше всего поддержать Азербайджан в его планах по восстановлению этих территорий".

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Версия на азербайджанском языке Beynəlxalq qiymətləndirmə missiyasının ekspertləri Qarabağa səfər edəcəklər

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