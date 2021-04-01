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Обсуждены перспективы развития военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Турцией

Обсуждены перспективы развития военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Турцией Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся с визитом в нашей стране делегацией во главе с техническим директором турецкой компании "Baykar" господином Сельджуком Байрактаром.
Карабах
1 апреля 2021 г. 17:25
Обсуждены перспективы развития военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Турцией

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся с визитом в нашей стране делегацией во главе с техническим директором турецкой компании "Baykar" господином Сельджуком Байрактаром.

Как сообщили Report в Министерстве обороны, поприветствовав гостей, министр обороны отметил, что военное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией, зиждущееся на братских и дружеских отношениях, успешно развивается и укрепляется.

Отметив значимую роль дружеских отношений глав государств в развитии связей между нашими странами, генерал-полковник З.Гасанов особо подчеркнул важность подобных встреч в плане расширения взаимного сотрудничества.

Было отмечено, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА), производимые компанией "Baykar" и находящиеся на вооружении азербайджанской армии, в значительной степени укрепили наш военный потенциал. В результате эффективного применения этих БПЛА в ходе Отечественной войны был нанесен серьезный удар противнику, уничтожено большое количество вражеской военной техники и живой силы.

В ходе встречи стороны также обсудили текущее состояние и перспективы развития военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Турцией.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Turkey mull prospects for development of military-technical cooperation
Версия на азербайджанском языке ФотоZakir Həsənov Selçuk Bayraktarla görüşüb, əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub

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