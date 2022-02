НПО просят ЮНЕСКО не быть безразличной к судьбе азербайджанского наследия в Армении

Представители общественных организаций Азербайджана обратились в ЮНЕСКО с целью проинформировать о культурном геноциде, совершенном Арменией против наследия азербайджанского народа.

Представители неправительственных общественных организаций Азербайджана обратились в ЮНЕСКО с просьбой расследовать "культурный геноцид" , совершенный Арменией против наследия азербайджанского народа на территории этой страны.

Как передает Report, письма были направлены генеральному директору ЮНЕСКО Одре Азул.

"Мы обращаемся к вам с просьбой направить в Армению экспертную группу для оценки современного состояния многовекового культурно-исторического наследия азербайджанского народа. Мы надеемся, что Армения, взявшая на себя это обязательство, не будет препятствовать реализации миссии ЮНЕСКО, и в результате ее объективного отчета весь мир узнает о действиях, совершенных против наследия азербайджанского народа", - указывается в обращении.

"Координационный совет нидерландско-бельгийских азербайджанцев" (The Coordination Council of the Netherlands-Belgium Azerbaijanis), Ассоциация французско-азербайджанского диалога ( Association Dialogue France-Azerbaïdjan), Культурная ассоциация Азербайджана в Нанте, Франция (L’Association culturelle D’Azerbaïdjan en France à Nantes), Конгресс азербайджанцев «БЕНИЛЮКС» («BENELUX» Azerbaijanis Congress) и Азербайджано-нидерландская ассоциация "Odlar Yurdu" ( Azerbaycan – Nederland "Odlar Yurdu" vereniging) и ряд других НПО в обращении заявили, что в результате целенаправленной политики, проводимой Арменией, многовековое культурное наследие азербайджанского народа на территории Армении находится под угрозой полного уничтожения.

НПО проинформировали, что этнические чистки и насильственное выселение азербайджанцев из Армении сопровождались и уничтожением их памятников культуры: "В результате массовой депортации азербайджанцев с родных земель, начавшейся в начале 20 века, в Армении не осталось ни одного азербайджанца....только в 1988 году более 250 тысяч азербайджанцев были изгнаны с родных земель и стали беженцами",- написано в обращении.

Они также отметили, что Армения сознательно стерла все следы проживания азербайджанцев, являющихся автохтонами на этих территориях, разрушила, присвоила и изменила культурное наследие азербайджанского народа, заменив также древние топонимы в этих районах на армянские.

В своих предыдущих обращениях к ЮНЕСКО данные НПО приводили ряд конкретных фактов преднамеренного разрушения азербайджанских мечетей в Армении, среди которых Голубая мечеть, Гала мечеть, мечети Шаха Аббаса, Тапабаши, Зал хана, Сартиб хана, Гаджи Новрузали бека, Дямирбулаг, Гаджи Джафар Бея, Раджаб-паши, Мохаммад Сартиб хана, Гаджи Инам и более 300 других мечетей.

"Только мечеть Дямирбулаг функционировала по назначению до 1988 года, но теперь она снесена, на ее месте построено высотное здание...Разрушено более 500 азербайджанских кладбищ в Армении, таких как Агадада, Ашаги Шорджа, Гюллюбулаг и Сарал. Также была разрушена могила великого азербайджанского поэта Ашыга Алескера, надгробие которого было установлено в его родном селе в древнем Гёйчинском районе",- написано в сообщении.

В обращении подчеркивается, что "это яркий пример нетерпимости Армении к азербайджанскому народу, а также оскорбление всего человечества", добавив, что это свидетельствует о том, что Армения не признает никаких общечеловеческих ценностей.