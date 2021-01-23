Новорожденную дочь шехида назвали Шуша

В семье старшего лейтенанта Агаева Эльчина Закир оглы, героически погибшего в Отечественной войне за территориальную целостность Азербайджана, на свет появился младенец.

В семье старшего лейтенанта Агаева Эльчина Закир оглы, героически погибшего в Отечественной войне за территориальную целостность Азербайджана, на свет появился младенец.

Как передает Report, девочку назвали Шуша.

Агаевы отметили, что имя малышки связано с городом Шуша, о котором так мечтал Эльчин, не увидев его после освобождения от армянских оккупантов.

Эльчин Агаев родился в 1993 году в селе Гюнешли Джалилабадского района. После окончания средней школы, в 2010 году поступил в Высшее военное училище имени Гейдара Алиева.

27 сентября 2020 года, когда началась Отечественная война, он принял активное участие в ряде тяжелых операций и героически погиб 6 октября в боях за Суговушан. Похоронен 7 октября в родном селе.

После смерти, Эльчин Агаев был награжден медалями "За Отечество", "За отвагу", "За освобождение Суговушана" и "За освобождение Лачина".