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Новорожденную дочь шехида назвали Шуша

Новорожденную дочь шехида назвали Шуша В семье старшего лейтенанта Агаева Эльчина Закир оглы, героически погибшего в Отечественной войне за территориальную целостность Азербайджана, на свет появился младенец.
Карабах
23 января 2021 г. 01:51
Новорожденную дочь шехида назвали Шуша

В семье старшего лейтенанта Агаева Эльчина Закир оглы, героически погибшего в Отечественной войне за территориальную целостность Азербайджана, на свет появился младенец.

Как передает Report, девочку назвали Шуша.

Агаевы отметили, что имя малышки связано с городом Шуша, о котором так мечтал Эльчин, не увидев его после освобождения от армянских оккупантов.

Эльчин Агаев родился в 1993 году в селе Гюнешли Джалилабадского района. После окончания средней школы, в 2010 году поступил в Высшее военное училище имени Гейдара Алиева.

27 сентября 2020 года, когда началась Отечественная война, он принял активное участие в ряде тяжелых операций и героически погиб 6 октября в боях за Суговушан. Похоронен 7 октября в родном селе.

После смерти, Эльчин Агаев был награжден медалями "За Отечество", "За отвагу", "За освобождение Суговушана" и "За освобождение Лачина".

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞəhid zabitimizin dünyaya gələn körpəsinə Şuşa adı verildi  

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