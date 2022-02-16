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Названы типы мин, установленных армянами на освобожденных территориях

Названы типы мин, установленных армянами на освобожденных территориях В Агентстве Азербайджана по разминированию (ANAMA) назвали типы мин, наиболее часто встречающихся на территориях, освобожденных от армянской оккупации.
Карабах
16 февраля 2022 г. 17:27
Названы типы мин, установленных армянами на освобожденных территориях

В Агентстве Азербайджана по разминированию (ANAMA) назвали типы мин, наиболее часто встречающихся на территориях, освобожденных от армянской оккупации.

Как сообщает Report, председатель правления ANAMA Вугар Сулейманов сказал, что среди обнаруженных мин чаще встречаются пластиковые мины.

"Большинство составляют противопехотные мины армянского производства - ПМН-Г, а также мины ПМН-2, ПМД-6, ПМП, а из противотанковых - в основном мины ТМ-57, ТМ-62М, ТМ-62П, ТМ-62П2, ТМ-62П3. В то же время противник установил большое количество мин-ловушек против гражданского населения и армии - мины и самодельные взрывные устройства (СВУ)", - подчеркнул В.Сулейманов.

Отметим, что всего в 2021 году от мин было очищено 20 771 га территории, обнаружено и обезврежено 52 386 мин и неразорвавшихся боеприпасов.

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