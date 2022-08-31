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Названы наиболее загрязненные минами со стороны армян территории Азербайджана

Названы наиболее загрязненные минами со стороны армян территории Азербайджана Наиболее загрязненными со стороны армян территориями Азербайджана являются освобожденный в ходе апрельских боев высота Лелетепе и расположенное в этом направлении село Мехдили Джабраильского района.
Карабах
31 августа 2022 г. 18:32
Названы наиболее загрязненные минами со стороны армян территории Азербайджана

Наиболее загрязненными со стороны армян местами являются территории вокруг освобожденной в ходе апрельских боев высоты Лелетепе и расположенное в этом направлении село Мехдили Джебраильского района.

Об этом карабахскому бюро Report сообщил начальник группы зачистки №3 Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Азер Гусейнов.

По его словам, после освобождения высоты Лелетепе армяне вырыли окопы и установили посты в находящемся под оккупацией почти 30 лет селе Мехдили Джебраила.

"Армяне заложили наибольшее число мин, большей частью противопехотных, в окрестностях высоты Лелетепе и села Мехдили. Здесь также много оставшихся после апрельских боев неразорвавшихся боеприпасов", - добавил А.Гусейнов.

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Версия на английском языке Area with biggest number of Armenian-planted mines revealed
Версия на азербайджанском языке Ermənilərin ən çox mina basdırdıqları ərazi açıqlanıb

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