Названы наиболее загрязненные минами со стороны армян территории Азербайджана

Наиболее загрязненными со стороны армян территориями Азербайджана являются освобожденный в ходе апрельских боев высота Лелетепе и расположенное в этом направлении село Мехдили Джабраильского района.

Наиболее загрязненными со стороны армян местами являются территории вокруг освобожденной в ходе апрельских боев высоты Лелетепе и расположенное в этом направлении село Мехдили Джебраильского района.

Об этом карабахскому бюро Report сообщил начальник группы зачистки №3 Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Азер Гусейнов.

По его словам, после освобождения высоты Лелетепе армяне вырыли окопы и установили посты в находящемся под оккупацией почти 30 лет селе Мехдили Джебраила.

"Армяне заложили наибольшее число мин, большей частью противопехотных, в окрестностях высоты Лелетепе и села Мехдили. Здесь также много оставшихся после апрельских боев неразорвавшихся боеприпасов", - добавил А.Гусейнов.