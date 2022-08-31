Названы наиболее загрязненные минами со стороны армян территории Азербайджана

Наиболее загрязненными со стороны армян местами являются территории вокруг освобожденной в ходе апрельских боев высоты Лелетепе и расположенное в этом направлении село Мехдили Джебраильского района.
Об этом карабахскому бюро
По его словам, после освобождения высоты Лелетепе армяне вырыли окопы и установили посты в находящемся под оккупацией почти 30 лет селе Мехдили Джебраила.
"Армяне заложили наибольшее число мин, большей частью противопехотных, в окрестностях высоты Лелетепе и села Мехдили. Здесь также много оставшихся после апрельских боев неразорвавшихся боеприпасов", - добавил А.Гусейнов.