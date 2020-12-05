О нас
Report Georgia
Аудио новости

Названа дата парада Победы

Названа дата парада Победы Объявлена ​​дата проведения военного парада, посвященного победе в Отечественной войне
Карабах
157
5 декабря 2020 г. 18:11
Названа дата парада Победы

Объявлена ​​дата проведения военного парада, посвященного победе в Отечественной войне.

Как передает Report со ссылкой на Министерство обороны, парад пройдет 10 декабря.

В настоящее время ведется подготовка к мероприятию.

В военном параде на площади Свободы примут участие более 3 000 человек, около 150 единиц военной техники, в том числе недавно принятая на вооружение современная военная техника, ракетные и артиллерийские установки, системы ПВО, а также боевые корабли и катера. На параде также будут продемонстрированы некоторые военные трофеи, захваченные азербайджанской армией во время Отечественной войны.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Qələbə paradı dekabrın 10-da keçiriləcək

Новости партнеров

Другие новости из категории

В Минобороны круглосуточно действуют горячие телефонные линии
В Минобороны круглосуточно действуют горячие телефонные линии
5 декабря 2020 г. 16:45
Вечная красота Кельбаджара глазами Реза Дегати
ФотоВечная красота Кельбаджара глазами Реза Дегати
5 декабря 2020 г. 16:30
Герой, участвовавший в освобождении Губадлы 
Герой, участвовавший в освобождении Губадлы 
5 декабря 2020 г. 16:11
В “New York Times” опубликована статья о селе Чираглы Агдамского района
В “New York Times” опубликована статья о селе Чираглы Агдамского района
5 декабря 2020 г. 15:54
Обнародованы кадры с ГЭС “Суговушан”
Обнародованы кадры с ГЭС “Суговушан”
5 декабря 2020 г. 13:48
Назначены выплаты семьям гражданских лиц, погибших от армянского террора
Назначены выплаты семьям гражданских лиц, погибших от армянского террора
5 декабря 2020 г. 12:22
Коллегия адвокатов обратилась в 230 международных организаций в связи с армянским вандализмом 
Коллегия адвокатов обратилась в 230 международных организаций в связи с армянским вандализмом 
5 декабря 2020 г. 11:55
Депутат: Подобное лицемерие негативно сказывается на французско-азербайджанских отношениях
Депутат: Подобное лицемерие негативно сказывается на французско-азербайджанских отношениях
5 декабря 2020 г. 10:23
Кочарян: Власти Армении сделали все, чтобы война стала неизбежной
Кочарян: Власти Армении сделали все, чтобы война стала неизбежной
5 декабря 2020 г. 01:37
Центр Гейдара Алиева, Flame Towers и Бакинский олимпийский стадион освещены цветами флага Азербайджана  
ФотоЦентр Гейдара Алиева, Flame Towers и Бакинский олимпийский стадион освещены цветами флага Азербайджана  
4 декабря 2020 г. 23:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi