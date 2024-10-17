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Начался визит грузинских путешественников на освобожденные территории Азербайджана

Начался визит грузинских путешественников на освобожденные территории Азербайджана Группа путешественников из Грузии в составе 30 человек посетила освобожденные территории Азербайджана.
Карабах
17 октября 2024 г. 15:03
Начался визит грузинских путешественников на освобожденные территории Азербайджана

Начался визит группы путешественников из Грузии на освобожденные территории Азербайджана.

Как передает Report, группа путешественников в составе 30 человек ознакомятся со строительно-восстановительными работами в регионе, историческими памятниками, а также станут свидетелями учиненных Арменией за годы оккупации разрушений и актов вандализма.

В первый день путешествия туристы отправятся в культурную столицу Азербайджана - город Шушу. Завтра, 18 октября, состоится визит в город Агдам.

Отметим, что в Азербайджан приехали три группы путешественников из Грузии, визит на освобожденные территории завершится 22 октября.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanlı səyyahların Azərbaycanın azad edilmiş ərazilərinə səfəri başlayıb
Версия на английском языке Georgian travelers begin visit to Azerbaijan's liberated territories

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