О нас

Начался четырехдневный визит известных путешественников в Карабах и Восточный Зангезур

Начался четырехдневный визит известных путешественников в Карабах и Восточный Зангезур Начался четырехдневный визит всемирно известных путешественников в Карабах и Восточный Зангезур.
Карабах
14 июня 2023 г. 09:09
Начался четырехдневный визит известных путешественников в Карабах и Восточный Зангезур

Начался четырехдневный визит всемирно известных путешественников в Карабах и Восточный Зангезур.

Как передает Report, делегация в течение 4 дней будет следовать по маршруту автомобильной дороги Агдам-Тертер-Кельбаджар-Лачин-Губадлы-Зангилан-Джебраил-Физули-Ходжавенд-Шуша.

Отметим, что делегация организована всемирно известной организацией MTP (Most Traveled People), представляющей США, Великобританию, Германию, Австрию, Италию, Испанию, Украину, Россию, Турцию, Румынию, Филиппины, Австралию и Сент-Люсию.

За прошедшие 2 года в Карабахе и Восточном Зангезуре 7 раз побывали команды основных международных сетей путешественников мира, в том числе один визит в 2021 году, четыре - в 2022 году и два - в 2023 году.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоBeynəlxalq səyahətçilərin Qarabağa və Şərqi Zəngəzura dördgünlük səfəri başlayıb

Самое важное

Президенты Азербайджана и Турции выступили с заявлениями для прессы
ФотоПрезиденты Азербайджана и Турции выступили с заявлениями для прессы
13 июня 2023 г. 22:46
Турецкий эксперт в эфире Haber Global: Наша цель - открыть генконсульство и в Ханкенди
Турецкий эксперт в эфире Haber Global: Наша цель - открыть генконсульство и в Ханкенди
13 июня 2023 г. 17:58
Турецкий политолог: За укрепляющееся азербайджано-турецкое братство мы обязаны лидерским качествам Эрдогана и Алиева 
Турецкий политолог: За укрепляющееся азербайджано-турецкое братство мы обязаны лидерским качествам Эрдогана и Алиева 
13 июня 2023 г. 17:32
Президент Ильхам Алиев: Шушинская декларация является историческим соглашением
Президент Ильхам Алиев: Шушинская декларация является историческим соглашением
13 июня 2023 г. 15:50
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган почтил память шехидов
ФотоПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган почтил память шехидов
13 июня 2023 г. 12:42
Состоялась церемония официальной встречи президента Турции, прибывшего с государственным визитом в Азербайджан
ФотоСостоялась церемония официальной встречи президента Турции, прибывшего с государственным визитом в Азербайджан
13 июня 2023 г. 12:27
Президент Турции посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева
ФотоПрезидент Турции посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева
13 июня 2023 г. 12:12
Разработана новая концепция движения скутеров на Бакинском бульваре
Разработана новая концепция движения скутеров на Бакинском бульваре
12 июня 2023 г. 13:34
Президент Ильхам Алиев принял основателя и исполнительного директора компании Starwood Capital Group
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял основателя и исполнительного директора компании Starwood Capital Group
12 июня 2023 г. 13:10
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Владимиру Путину
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Владимиру Путину
12 июня 2023 г. 11:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi