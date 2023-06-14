Начался четырехдневный визит известных путешественников в Карабах и Восточный Зангезур

Начался четырехдневный визит всемирно известных путешественников в Карабах и Восточный Зангезур.

Начался четырехдневный визит всемирно известных путешественников в Карабах и Восточный Зангезур.

Как передает Report, делегация в течение 4 дней будет следовать по маршруту автомобильной дороги Агдам-Тертер-Кельбаджар-Лачин-Губадлы-Зангилан-Джебраил-Физули-Ходжавенд-Шуша.

Отметим, что делегация организована всемирно известной организацией MTP (Most Traveled People), представляющей США, Великобританию, Германию, Австрию, Италию, Испанию, Украину, Россию, Турцию, Румынию, Филиппины, Австралию и Сент-Люсию.

За прошедшие 2 года в Карабахе и Восточном Зангезуре 7 раз побывали команды основных международных сетей путешественников мира, в том числе один визит в 2021 году, четыре - в 2022 году и два - в 2023 году.