Началась реализация нового проекта, связанного с Шушой

Началась реализация проекта под названием "Виртуальный центр пропаганды города Шуша".

Началась реализация проекта под названием "Виртуальный центр пропаганды города Шуша".

Как сообщает Report, проект реализуется общественным объединением ”Здоровое развитие и просвещение" при финансовой поддержке Агентства государственной поддержки неправительственных организаций.

По словам председателя организации Анара Халилова, сайт будет создан с целью виртуального продвижения Шуши и будет действовать на нескольких языках.

На интернет-ресурсе будет размещена информация об исторических, историко-культурных памятниках, экспонатах города Шуша, об экономике культурной столицы Азербайджана, о работах по восстановлению города Шуша после освобождения и др.

Кроме того, на сайте будут представлены виртуальная библиотека, музей, фотогалерея, документальные фильмы о Шуше, видеоролики. Также в рамках проекта будет снят документальный фильм о Шуше.