    26 марта, 2026
    • 11:25
    Началась поездка международных путешественников в Карабах и Восточный Зангезур

    Сегодня началась поездка международных путешественников под руководством основателя и руководителя клуба NomadMania, гражданина Великобритании греческого происхождения Гарри Митсидиса в Карабах и Восточный Зангезур.

    Как передает Report, в состав делегации входят 79 путешественников из 37 стран. Это самая многочисленная группа международных путешественников, когда-либо посещавшая Карабах и Восточный Зангезур.

    NomadMania определяет рейтинг путешественников, разделяя земной шар на 1301 регион. Побывав во всех этих 1301 регионах, Гарри Митсидис на данный момент занимает первое место в мире.

    Свое ежегодное собрание клуб NomadMania также впервые провел в Азербайджане.

    Данная поездка имеет важное значение для продвижения Dark tourism (темный, мрачный или черный туризм), а также ознакомления мирового сообщества с идущими в регионе масштабными восстановительными работами.

    Первой точкой маршрута стал город Агдам.

    Отметим, что в 2020-2025 годах по линии основных мировых клубов путешественников было организовано 15 поездок международных путешественников в Карабах и Восточный Зангезур, нынешний визит стал шестнадцатым по счету.

    Beynəlxalq səyyahların Qarabağ və Şərqi Zəngəzura səfəri başlayır
