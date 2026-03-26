Началась поездка международных путешественников в Карабах и Восточный Зангезур

Сегодня началась поездка международных путешественников под руководством основателя и руководителя клуба NomadMania, гражданина Великобритании греческого происхождения Гарри Митсидиса в Карабах и Восточный Зангезур.

Как передает Report, в состав делегации входят 79 путешественников из 37 стран. Это самая многочисленная группа международных путешественников, когда-либо посещавшая Карабах и Восточный Зангезур.

NomadMania определяет рейтинг путешественников, разделяя земной шар на 1301 регион. Побывав во всех этих 1301 регионах, Гарри Митсидис на данный момент занимает первое место в мире.

Свое ежегодное собрание клуб NomadMania также впервые провел в Азербайджане.

Данная поездка имеет важное значение для продвижения Dark tourism (темный, мрачный или черный туризм), а также ознакомления мирового сообщества с идущими в регионе масштабными восстановительными работами.

Первой точкой маршрута стал город Агдам.

Отметим, что в 2020-2025 годах по линии основных мировых клубов путешественников было организовано 15 поездок международных путешественников в Карабах и Восточный Зангезур, нынешний визит стал шестнадцатым по счету.