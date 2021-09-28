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На пленарном заседании ТюркПА поднят вопрос о Зангезурском коридоре

На пленарном заседании ТюркПА поднят вопрос о Зангезурском коридоре "Победа нашего народа в 44-дневной Отечественной войне под руководством президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в сентябре-ноябре прошлого года положила конец 30-летней оккупации азербайджанских земель и создала новую геополи
Карабах
28 сентября 2021 г. 15:36
На пленарном заседании ТюркПА поднят вопрос о Зангезурском коридоре

"Победа нашего народа в 44-дневной Отечественной войне под руководством президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в сентябре-ноябре прошлого года положила конец 30-летней оккупации азербайджанских земель и создала новую геополитическую реальность в регионе".

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, говоря о стратегическом значении строительства Зангезурского коридора на 10-м пленарном заседании ТюркПА в Туркестане (Казахстан).

По ее словам, одним из важных результатов этой великой Победы стало создание исторической возможности для строительства Зангезурского коридора, который создаст прямую связь между тюркоязычными странами: "Наряду с транснациональными энергетическими и транспортными проектами, которые до сих пор успешно реализовывались в регионе, этот коридор откроет совершенно новые перспективы для укрепления сотрудничества между тюркскими государствами".

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Версия на азербайджанском языке TÜRKPA-nın plenar iclasında Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı məsələ qaldırılıb

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