На пленарном заседании ТюркПА поднят вопрос о Зангезурском коридоре

"Победа нашего народа в 44-дневной Отечественной войне под руководством президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в сентябре-ноябре прошлого года положила конец 30-летней оккупации азербайджанских земель и создала новую геополи

"Победа нашего народа в 44-дневной Отечественной войне под руководством президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в сентябре-ноябре прошлого года положила конец 30-летней оккупации азербайджанских земель и создала новую геополитическую реальность в регионе".

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, говоря о стратегическом значении строительства Зангезурского коридора на 10-м пленарном заседании ТюркПА в Туркестане (Казахстан).

По ее словам, одним из важных результатов этой великой Победы стало создание исторической возможности для строительства Зангезурского коридора, который создаст прямую связь между тюркоязычными странами: "Наряду с транснациональными энергетическими и транспортными проектами, которые до сих пор успешно реализовывались в регионе, этот коридор откроет совершенно новые перспективы для укрепления сотрудничества между тюркскими государствами".