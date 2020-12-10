О нас
Report Georgia
Аудио новости

На Параде Победы продемонстрированы беспилотники İtiqovan, Bayraktar и Harop

На Параде Победы продемонстрированы беспилотники İtiqovan, Bayraktar и Harop На параде, посвященном победе Азербайджана в Отечественной войне, среди прочей военной техники были продемонстрированы беспилотные летательные аппараты.
Карабах
209
10 декабря 2020 г. 15:18
На Параде Победы продемонстрированы беспилотники İtiqovan, Bayraktar и Harop
0 : 00
0 : 00

На параде, посвященном победе Азербайджана в Отечественной войне, среди прочей военной техники были продемонстрированы беспилотные летательные аппараты.

Как сообщает Report, перевозившие беспилотники автомобили проехали перед трибуной на площади Азадлыг.

На параде были продемонстрированы ударные беспилотные летательные аппараты İtiqovan производства Азербайджана.

Затем на Площадь Азадлыг вывезли самые современные БПЛА Bayraktar и Harop, ставшие ужасом для врага в ходе 44-дневной Отечественной войны.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Zəfər paradında “İtiqovan”, “Bayraktar” və “Harop” PUA-ları nümayiş olunub

Новости партнеров

Самое читаемое

Министр образования обратился к родителям 
Министр образования обратился к родителям 
5 декабря 2020 г. 18:03
Министр образования о принудительных сборах денег в школах
Министр образования о принудительных сборах денег в школах
5 декабря 2020 г. 15:51
Эрдоган: Нагорно-карабахский конфликт вступил в новую фазу
Эрдоган: Нагорно-карабахский конфликт вступил в новую фазу
3 декабря 2020 г. 23:22
ТЕПЛО РОДНОГО ОЧАГА: Азеригаз приступило к планированию работ по газификации освобожденных территорий
ТЕПЛО РОДНОГО ОЧАГА: "Азеригаз" приступило к планированию работ по газификации освобожденных территорий
4 декабря 2020 г. 11:27
Поддержка SOCAR тем, перед кем мы в неоплатном долгу
ФотоПоддержка SOCAR тем, перед кем мы в неоплатном долгу
7 декабря 2020 г. 14:22
Русский азербайджанец из Карелии, сочинивший 45 песен про Азербайджан
"Русский азербайджанец" из Карелии, сочинивший 45 песен про Азербайджан
7 декабря 2020 г. 14:32
Названа дата парада Победы
Названа дата парада Победы
5 декабря 2020 г. 18:11
Израильский эксперт о заседании СМИД ОБСЕ: Это победа Азербайджана
Израильский эксперт о заседании СМИД ОБСЕ: Это победа Азербайджана
7 декабря 2020 г. 16:50
Михайлов: Трехстороннее заявление по Карабаху воспринято как свершившийся факт
Михайлов: Трехстороннее заявление по Карабаху воспринято как свершившийся факт
7 декабря 2020 г. 14:20
В Азербайджане восстанавливается система СМС-разрешений
В Азербайджане восстанавливается система СМС-разрешений
8 декабря 2020 г. 15:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi