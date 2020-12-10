На Параде Победы продемонстрированы беспилотники İtiqovan, Bayraktar и Harop

На параде, посвященном победе Азербайджана в Отечественной войне, среди прочей военной техники были продемонстрированы беспилотные летательные аппараты.

На параде, посвященном победе Азербайджана в Отечественной войне, среди прочей военной техники были продемонстрированы беспилотные летательные аппараты.

Как сообщает Report, перевозившие беспилотники автомобили проехали перед трибуной на площади Азадлыг.

На параде были продемонстрированы ударные беспилотные летательные аппараты İtiqovan производства Азербайджана.

Затем на Площадь Азадлыг вывезли самые современные БПЛА Bayraktar и Harop, ставшие ужасом для врага в ходе 44-дневной Отечественной войны.