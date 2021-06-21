На освобожденных территориях Азербайджана найдены еще 107 мин

Азербайджанское агентство по разминированию (ANAMA) представило еженедельную информацию об проведенных операциях на освобожденных территориях.
Как сообщили Report в ANAMA, в ходе оперативно-розыскных мероприятий в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах с 14 по 19 июня были обнаружены и обезврежены 89 противопехотных, 107 противотанковых мин и 11 неразорвавшихся боеприпасов.
В результате территория площадью 1 111 085 м² (111 га) была очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов.