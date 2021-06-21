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На освобожденных территориях Азербайджана найдены еще 107 мин

На освобожденных территориях Азербайджана найдены еще 107 мин Азербайджанское агентство по разминированию (ANAMA) представило еженедельную информацию об проведенных операциях на освобожденных территориях.
Карабах
21 июня 2021 г. 14:09
На освобожденных территориях Азербайджана найдены еще 107 мин

Азербайджанское агентство по разминированию (ANAMA) представило еженедельную информацию об проведенных операциях на освобожденных территориях.

Как сообщили Report в ANAMA, в ходе оперативно-розыскных мероприятий в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах с 14 по 19 июня были обнаружены и обезврежены 89 противопехотных, 107 противотанковых мин и 11 неразорвавшихся боеприпасов.

В результате территория площадью 1 111 085 м² (111 га) была очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

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Версия на азербайджанском языке Azad olunan ərazilərdə aşkarlanan minaların sayı açıqlanıb

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