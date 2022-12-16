На дороге Шуша-Ханкенди вновь созданы условия для проезда автомобилей российских миротворцев - ВИДЕО

Участники акции протеста на дороге Шуша-Ханкенди в очередной раз создали условия для проезда автомобилей снабжения, принадлежащих российским миротворцам

Участники акции протеста на дороге Шуша-Ханкенди в очередной раз создали условия для проезда автомобилей снабжения, принадлежащих российским миротворцам.

Как передает сотрудник Report с места событий, машины миротворцев беспрепятственно передвигаются по дороге.

Позиция протестующих однозначна - дорога открыта для гуманитарных целей.

Отметим, что в окрестностях города Шуша у поста российских миротворцев продолжается акция протеста азербайджанских активистов и членов экологических неправительственных организаций (НПО) с требованием положить конец экологическому террору в Карабахском экономическом районе.

Напомним, что, в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества "AzerGold" должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

Фото: Фируддин Салимов