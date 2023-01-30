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На дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для беспрепятственного проезда шести автомобилей МККК

На дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для беспрепятственного проезда шести автомобилей МККК На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для беспрепятственного проезда шести автомобилей, принадлежащих Международному комитету Красного Креста (МККК).
Карабах
30 января 2023 г. 09:48
На дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для беспрепятственного проезда шести автомобилей МККК

На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для беспрепятственного проезда шести автомобилей, принадлежащих Международному комитету Красного Креста (МККК).

Как сообщает сотрудник Report с места проведения акции, по направлению из Ханкенди в Лачын проехали шесть легковых автомобилей.

В настоящее время нет никаких препятствий для свободного передвижения транспортных средств по территории. Дорога полностью открыта для гуманитарных целей.

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается уже 50-й день.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Минэкономики и Закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

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Версия на английском языке ФотоICRC vehicles unimpededly move from Khankandi to Lachin
Версия на азербайджанском языке ФотоBQXK-nın daha 6 avtomobili Xankəndidən Laçın istiqamətinə keçib

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