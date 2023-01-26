О нас

На дороге Ханкенди-Лачын продолжаются протесты, активисты призывают мировое сообщество защитить экологию

На дороге Ханкенди-Лачын продолжаются протесты, активисты призывают мировое сообщество защитить экологию Несмотря на морозную погоду, участники акции протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжают проявлять высокую активность и в вечерние часы.
Карабах
26 января 2023 г. 20:51
На дороге Ханкенди-Лачын продолжаются протесты, активисты призывают мировое сообщество защитить экологию

Несмотря на морозную погоду, участники акции протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжают проявлять высокую активность и в вечерние часы.

Как передает сотрудник Report с места событий, демонстранты требуют положить конец экотеррору на азербайджанской территории. В настоящее время они находятся в прекрасном расположении духа.

Не создавая помех движению транспортных средств в обоих направлениях, протестующие скандируют лозунги: "Азербайджан - хозяин своих недр!", "Конец экологическим преступлениям!", "Стоп экотеррору!", "Берегите природу!", "Экоциду нет! Мониторингу да". Они неизменно требуют положить конец экологическому террору в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

Напомним, что в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

12 декабря 2022 года азербайджанские экоактивисты, волонтеры и представители гражданского общества начали мирную акцию протеста с требованием положить конец экологическому терроризму, остановить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоXankəndi-Laçın yolunda etiraz davam edir, aksiyaçılar dünya ictimaiyyətini ekologiyanı qorumağa çağırırlar

Самое важное

Община: Для безопасности людей должна быть введена международная миротворческая миссия
Община: Для безопасности людей должна быть введена международная миротворческая миссия
26 января 2023 г. 16:59
Названы основные моменты концепции возвращения в Западный Азербайджан
Названы основные моменты концепции возвращения в Западный Азербайджан
26 января 2023 г. 16:43
Возмездие за события в Дашалты наступило спустя 28 лет - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоВозмездие за события в Дашалты наступило спустя 28 лет - ФОТОРЕПОРТАЖ
26 января 2023 г. 16:14
Утверждена Концепция возвращения в Западный Азербайджан
Утверждена Концепция возвращения в Западный Азербайджан
26 января 2023 г. 15:53
Сегодня исполняется 31 год со дня операции Дашалты
Сегодня исполняется 31 год со дня операции "Дашалты"
26 января 2023 г. 00:00
Госкомиссия: Проводится идентификация останков, обнаруженных в массовом захоронении в Дашалты
Госкомиссия: Проводится идентификация останков, обнаруженных в массовом захоронении в Дашалты
25 января 2023 г. 16:51
Наблюдательный совет Общины Западного Азербайджана одобрил Концепцию возвращения 
Наблюдательный совет Общины Западного Азербайджана одобрил Концепцию возвращения 
25 января 2023 г. 16:29
Турецкий депутат: Уверен, что экоактивисты победят в своей справедливой борьбе
Турецкий депутат: Уверен, что экоактивисты победят в своей справедливой борьбе
24 января 2023 г. 17:35
МИД: Мины - тяжелое наследие кампании Армении по предотвращению возвращения вынужденных переселенцев
МИД: Мины - тяжелое наследие кампании Армении по предотвращению возвращения вынужденных переселенцев
24 января 2023 г. 11:34
Председатель: Разработка Концепции возвращения в Западный Азербайджан близится к завершению
Председатель: Разработка "Концепции возвращения в Западный Азербайджан" близится к завершению
24 января 2023 г. 11:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi