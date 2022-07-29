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Молодежь стран-членов ДН посетила расстрелянные памятники в Шуше

Молодежь стран-членов ДН посетила расстрелянные памятники в Шуше 29 июля Молодежный саммит Движения неприсоединения продолжился Шушинским сегментом.
Карабах
29 июля 2022 г. 15:19
Молодежь стран-членов ДН посетила расстрелянные памятники в Шуше

29 июля Молодежный саммит Движения неприсоединения продолжился Шушинским сегментом.

Как сообщает Report, молодежь из более 60 стран-членов Движения неприсоединения после заседания посетила на центральной площади города Шуша расстрелянные памятники известным личностям Азербайджана Натаван, Бюльбюлю и Узеиру Гаджибекову.

Гостям было рассказано, что в период оккупации армяне вывезли эти памятники в Армению, чтобы растопить.

Было отмечено, что по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева эти памятники были вывезены из Армении и привезены в Азербайджан, хранились во дворе Музея искусства в Баку.

После освобождения Шуши от оккупации эти памятники были возвращены на свое место.

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Версия на английском языке NAM youth summit participants visit shot monuments in Shusha
Версия на азербайджанском языке Qoşulmama Hərəkatına üzv ölkələrin gəncləri Şuşada güllələnmiş heykəlləri ziyarət ediblər

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