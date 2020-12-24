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МО: Выполняются мероприятия по инженерному обеспечению войск на освобожденных территориях

МО: Выполняются мероприятия по инженерному обеспечению войск на освобожденных территориях Проводятся мероприятия по всестороннему инженерному обеспечению наших подразделений на освобожденных территориях.
Карабах
24 декабря 2020 г. 18:20
МО: Выполняются мероприятия по инженерному обеспечению войск на освобожденных территориях

Проводятся мероприятия по всестороннему инженерному обеспечению наших подразделений на освобожденных территориях.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

С целью безопасного передвижения колонн автомобильной и боевой техники подразделения Инженерных Войск восстанавливают дороги и очищают их от мин. Выполняются мероприятия по прокладке новых дорог в направлении населенных пунктов и позиций наших подразделений. В то же время посевные поля очищаются от мин и там начались первые посевные работы. В то же время осуществляются обнаружение и обезвреживание неразорвавшихся снарядов и мин.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMN: Azad edilən ərazilərimizdə mühəndis təminatı üzrə tədbirlər icra olunur

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