МО: Выполняются мероприятия по инженерному обеспечению войск на освобожденных территориях

Проводятся мероприятия по всестороннему инженерному обеспечению наших подразделений на освобожденных территориях.

Проводятся мероприятия по всестороннему инженерному обеспечению наших подразделений на освобожденных территориях.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

С целью безопасного передвижения колонн автомобильной и боевой техники подразделения Инженерных Войск восстанавливают дороги и очищают их от мин. Выполняются мероприятия по прокладке новых дорог в направлении населенных пунктов и позиций наших подразделений. В то же время посевные поля очищаются от мин и там начались первые посевные работы. В то же время осуществляются обнаружение и обезвреживание неразорвавшихся снарядов и мин.