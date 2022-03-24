МО: Сообщения армянских источников о якобы обострении ситуации, не соответствуют действительности

"Сообщения армянских источников о якобы обострении ситуации вдоль территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, не соответствуют действительности".
Об этом Report сообщили в Минобороны.
"Ситуация искусственно преувеличена армянскими источниками. Цель в том, чтобы умышленно создать атмосферу, способную вызвать истерию, запутать и ввести в заблуждение общественность. Оснований для паники и беспокойства нет.
Подразделения азербайджанской армии полностью контролируют оперативную обстановку", - отмечает ведомство.