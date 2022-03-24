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МО: Сообщения армянских источников о якобы обострении ситуации, не соответствуют действительности

МО: Сообщения армянских источников о якобы обострении ситуации, не соответствуют действительности Сообщения армянских источников о якобы обострении ситуации на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, не отражают действительности.
Карабах
24 марта 2022 г. 19:36
МО: Сообщения армянских источников о якобы обострении ситуации, не соответствуют действительности

"Сообщения армянских источников о якобы обострении ситуации вдоль территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, не соответствуют действительности".

Об этом Report сообщили в Минобороны.

"Ситуация искусственно преувеличена армянскими источниками. Цель в том, чтобы умышленно создать атмосферу, способную вызвать истерию, запутать и ввести в заблуждение общественность. Оснований для паники и беспокойства нет.

Подразделения азербайджанской армии полностью контролируют оперативную обстановку", - отмечает ведомство.

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