МО: Сообщения армянских источников о якобы обострении ситуации, не соответствуют действительности

Сообщения армянских источников о якобы обострении ситуации на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, не отражают действительности.

"Сообщения армянских источников о якобы обострении ситуации вдоль территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, не соответствуют действительности".

Об этом Report сообщили в Минобороны.

"Ситуация искусственно преувеличена армянскими источниками. Цель в том, чтобы умышленно создать атмосферу, способную вызвать истерию, запутать и ввести в заблуждение общественность. Оснований для паники и беспокойства нет.

Подразделения азербайджанской армии полностью контролируют оперативную обстановку", - отмечает ведомство.