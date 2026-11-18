ООО BakuBus в краткосрочном периоде потребуется привлечь еще порядка 800 водителей в связи с расширением инфраструктуры и географии деятельности в регионах.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор AZCON Holding Шахин Бабаев на "Форуме профессионального образования 2026".

По его словам, в настоящее время в штате компании числятся 3 700 водителей:

"В соответствии с поручением главы государства деятельность BakuBus ежедневно расширяется, в регионах страны строятся новые депо и профильные объекты. С учетом развития инфраструктуры в ближайший период нам потребуется привлечь как минимум 800 новых водителей. Подбор квалифицированных кадров этой категории имеет особое значение с точки зрения обеспечения повседневной безопасности граждан".

Ш. Бабаев отметил, что аналогичный кадровый запрос формируется и в других транспортных структурах холдинга: "Например, в сфере авиации парк воздушных судов AZAL ежегодно расширяется в соответствии со стратегией развития, и наша главная цель - увеличение числа местных пилотов".