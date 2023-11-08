Минуло три года со дня освобождения города Шуша от оккупации

Сегодня, 8 ноября - третья годовщина освобождения города Шуша от армянской оккупации.

Сегодня, 8 ноября - третья годовщина освобождения города Шуша от армянской оккупации.

Как напоминает Report, 8 ноября 2020 года президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев объявил об освобождении города Шуша от оккупации. В центре города был водружен трехцветный флаг Азербайджана.

Освобождение города - успешная операция Азербайджанской армии, предрешившая исход Отечественной войны. Стремительно продвигаясь вперед, азербайджанские солдаты освобождали родные земли. В середине октября от армянских оккупантов был очищен Гадрут. Затем было освобождено село Чанагчи Ходжалинского района и часть стратегической дороги Шуша-Лачын.

Азербайджанский спецназ 7 ноября двигаясь в направлении города, пробирался сквозь густые леса и овраги, труднодоступные горные перевалы. Взбираясь на скалы группами по 100 человек, наши отважные бойцы вошли в Шушу с нескольких направлений. Завязались рукопашные бои.

В ходе боев армянские войска обстреляли Шушу баллистическими ракетами "Искандер". Целью был азербайджанский спецназ. Несмотря на сопротивление врага, доблестная Азербайджанская армия освободила Шушу 8 ноября.

После освобождения города были начаты восстановительные, строительные и реконструкционные работы. В настоящее время на освобожденных от оккупации территориях реализуются крупные строительные проекты: ведется строительство новых школ, мечетей, больниц, жилых домов и других значимых объектов. Наряду с восстановлением освобожденных территорий, административных, исторических и культурных памятников, эти проекты также включают возобновление традиций и культурных мероприятий, которые не проводились на наших исторических землях многие годы. Освобожденные от оккупации земли возрождаются и в духовном плане.

В мае 2021 года распоряжением президента Ильхама Алиева город Шуша был объявлен культурной столицей Азербайджана. 12 мая в Шуше состоялся музыкальный фестиваль "Xары бюльбюль". Спустя 29 лет Шуша - колыбель древней культуры, вновь раскрыла свои объятия гостям.

За эти три года распоряжением президента Ильхама Алиева было создано специальное представительство главы государства в Шушинском районе, а Айдын Керимов назначен специальным представителем президента в Шушинском районе. Было создано Управление государственного заповедника в статусе публичного юридического лица. 5 января 2022 года президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении 2022 года в Азербайджане “Годом города Шуша”. За это время Шуша стала местом проведения многих мероприятий, как местных, так и международных.

За 3 года президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева неоднократно совершали поездки в Шушу, знакомились с проводимыми строительными и реставрационными работами.

23 августа президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева, президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и его супруга Зироатхон Мирзиёева посетили Шушу. Сначала главы государств и их супруги побывали в мечети Саатлы, посетили выставку "Гейдар Алиев и Карабах" в восстановленном Фондом Гейдара Алиева Творческом центре, памятники известным личностям Азербайджана - Натаван, Бюльбюлю и Узеиру Гаджибейли, расстрелянные армянами в Шуше во время оккупации. После ознакомления с Генеральным планом города Шуша президенты и их супруги побывали на роднике Натаван, в мечети Юхары Гёвхар Ага, доме-музее Бюльбюля, комплексе-усадьбе Мехмандаровых и на Джыдыр дюзю.

Шуша была объявлена столицей исламского мира на 2024 год по единогласному решению участников 12-й Конференции министров культуры исламского мира, состоявшейся 25 сентября 2023 года в Дохе (Катар).

После антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных азербайджанской армией в Карабахе 19-20 сентября 2023 года, наши территории были очищены от сепаратистов, были полностью обеспечены территориальная целостность и суверенитет Азербайджана.

15 октября глава государства посетил город Ханкенди, Ходжавендский, Шушинский, Ходжалинский, Агдеринский районы, побывал в Аскеранской крепости, везде был водружен азербайджанский флаг.

В 2023 году в связи со 100-летием со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и объявлением города Шуша "Культурной столицей тюркского мира", 150-летием создания азербайджанского профессионального национального театра и 30-летием ТЮРКСОЙ в Шуше состоялся I Международный театральный фестиваль ТЮРКСОЙ.

Кроме того, в декларации, принятой 3 ноября 2023 года на 10-м юбилейном саммите под названием "Тюркский век" Организации тюркских государств (ОТГ) в Астане, главы государств и правительств ОТГ отметили предложение Азербайджана организовать неофициальное собрание глав государств ОТГ в Шуше в конце апреля или начале мая 2024 года.

В настоящее время Шуша оживляется, и город ждет возвращения некогда изгнанного населения.

Напомним, что Шуша была оккупирована вооруженными силами Армении 8 мая 1992 года. В тот период население Шуши составляло 24 тыс. человек. В боях за оборону Шуши стали шехидами 195 человек, 165 человек получили ранения, 55 человек попали в плен или были взяты в заложники.