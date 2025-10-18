Минуло пять лет со дня освобождения Худаферинского моста

Сегодня, 18 октября - День освобождения древнего Худаферинского моста, расположенного в Джебраильском районе, и прилегающих территорий от армянской оккупации.

Как сообщает Report, со дня освобождения моста через реку Араз на границе Азербайджана и Ирана минуло пять лет.

18 октября 2020 года, наряду с Худаферинским мостом, от оккупантов были освобождены еще два населенных пункта Джебраильского района - села Гаджилы и Гаджи Исаглы.

Отметим, что 11-арочный Худаферинский мост, построенный в стиле азербайджанской архитектурной школы, представляет собой остатки моста XI-XII веков, расположенного на ирано-азербайджанской границе. Мост построен из камня и облицован крупными каменными плитами.

Исследователи сходятся во мнении, что 11-пролетный мост был построен в период правления Ильханидов (Хулагуиды) на обломках античного моста. Его длина составляет около 130 метров, ширина - 6 метров, высота над уровнем реки - 12 метров. В настоящее время сохранились три серединных свода, прибрежные части моста были разрушены по решению советских властей в 30-х годах XX века.

15-пролетный Худаферинский мост относят к XIII веку. Как пишет Хамдуллах Казвини, он был построен Бакр ибн Абдуллой - сподвижником пророка Мухаммеда в 15 году по календарю Хиджры (639-й год по григорианскому календарю). Опоры моста построены на естественных основаниях - на скалах, отчего пролеты имеют разный размер. Длина моста, построенного из обожженного кирпича и речных камней, составляет около 200 метров, ширина - 4,5 метра, наибольшая высота над уровнем реки - 12 метров.