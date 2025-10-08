Минуло 5 лет со дня третьего ракетного обстрела армянами Гянджи

Минуло пять лет со дня третьего ракетного удара вооруженных сил Армении по второму по величине городу Азербайджана - Гяндже в ходе Второй Карабахской войны.

Report напоминает, что 8 октября 2020 года в результате ночного ракетного обстрела со стороны Армении в городе были повреждены жилые дома и автомобили. В ходе обстрела никто из жителей не пострадал.

В период Второй Карабахской войны армянские войска подвергли ракетному и артиллерийскому обстрелу Гянджу в общей сложности пять раз - 4, 5, 8, 11, 17 октября. В результате погибли 26 человек, 175 получили ранения, был нанесен значительный ущерб объектам гражданской инфраструктуры, транспортным средствам.

Всего во Второй Карабахской войне в результате военной агрессии Армении погибли 93 мирных жителя, включая 12 детей и 27 женщин. Еще 454 человека получили ранения. Кроме того, в общей сложности было повреждено 12 292 объекта и 288 транспортных средства, а также 1 018 фермерских хозяйств.