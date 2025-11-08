Минуло 5 лет со дня освобождения города Шуша от оккупации

Сегодня - пятая годовщина освобождения города Шуша от армянской оккупации.

Report напоминает, что 8 ноября 2020 года город был освобожден от вражеской оккупации доблестной азербайджанской армией под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Азербайджана, президента Ильхама Алиева.

После изгнания армянских оккупантов в центре города был водружен трехцветный флаг Азербайджана. В тот же день в своем обращении к народу с Аллеи шехидов президент Ильхам Алиев объявил об освобождении города Шуша от оккупации.

Освобождение города стало одной из самых успешных, предрешивших исход Отечественной войны операций Азербайджанской армии. Стремительно продвигаясь вперед, азербайджанские солдаты освобождали родные земли. Азербайджанский спецназ 7 ноября, двигаясь в направлении города, пробирался сквозь густые леса и овраги, труднодоступные горные перевалы. Взбираясь на скалы группами по 100 человек, наши отважные бойцы вошли в Шушу с нескольких направлений.

В ходе боев армянские войска обстреляли Шушу баллистическими ракетами "Искандер". Целью был азербайджанский спецназ. Несмотря на сопротивление врага, доблестная Азербайджанская армия освободила город 8 ноября.

В мае 2021 года президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении города Шуша культурной столицей Азербайджана.

В соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева от 31 июля 2023 года ежегодно 8 ноября отмечается как День города Шуша.

25 сентября 2023 года Шуша объявлена столицей исламского мира на 2024 год единогласным решением участников 12-й Конференции министров культуры исламского мира в Дохе (Катар).

Напомним, что 8 мая 1992 года Шуша была оккупирована вооруженными силами Армении. В результате 22 тысячи жителей города были вынуждены покинуть свои дома и расселиться в различных районах Азербайджана. В боях за оборону города погибли 195 человек, 165 получили ранения, а 55 человек оказались в плену или стали заложниками.